Німецький концерн хоче робити танки, ППО та снаряди в Україні

Директор зброєбудівного концерну Rheinmetall зазначив, що найближчі десять років попит з боку України на танки буде високим

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче створити в Україні виробничі потужності для виробництва танків, боєприпасів та засобів ППО. Про це у вівторок, 9 травня повідомив виданню Handelsblatt генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

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«Робимо спроби укласти певні угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями найближчими тижнями», – заявив генеральний директор Армін Паппергер у вівторок у Дюссельдорфі.

За його словами, найбільший німецький виробник озброєння планує створити необхідне Україні виробництво в майбутньому. Як приклад Паппергер навів українське виробництво танків Panther, яке планують вже два місяці. Такі танки зможуть виробляти до 400 одиниць на рік.

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«Наш нещодавно розроблений основний бойовий танк «Panther» може зійти з конвеєра на українському заводі на основі аналогічної моделі. У найближчі десять років попит з боку України буде дуже високим», – вважає німецький підприємець.

За його словами, компанія переймається майбутнім України. «Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе», – заявив Армін Паппергер. Він додав, що інвестиції в нові заводи надходитимуть від української сторони.

Наприкінці квітня Rheinmetall запропонував виготовити для України 250 тис. 155-мм снарядів. Йдеться про частину боєприпасів, які пообіцяв Євросоюз Україні. Виготовити 155-мм снаряди для України запропонували на зустрічі директорів збройових компаній.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall представив нову концепцію розвідувального безпілотника LUNA NG, який може нести на борту кілька квадрокоптерів із гранатами.

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Як зазначається, LUNA NG має розмах крил приблизно п'ять метрів і може перебувати в повітрі понад 12 годин, передаючи дані на відстань понад 100 км. Він може нести до восьми мультикоптерів із озброєнням. Квадрокоптер Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision.

Така комбінація дозволяє об'єднати переваги обох типів дронів: LUNA NG може забезпечити тривалу розвідку та підтримку, а Hero R – високу точність та ефективність ураження.