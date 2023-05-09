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Німецький концерн хоче робити танки, ППО та снаряди в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецький концерн хоче робити танки, ППО та снаряди в Україні
Очільник Rheinmetall Армін Паппергер (праворуч) перед бойовим танком Panther
фото: www.dpa.com

Директор зброєбудівного концерну Rheinmetall зазначив, що найближчі десять років попит з боку України  на танки буде високим

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче створити в Україні виробничі потужності для виробництва танків, боєприпасів та засобів ППО. Про це у вівторок, 9 травня  повідомив виданню Handelsblatt генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

«Робимо спроби укласти певні угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями найближчими тижнями»,  – заявив генеральний директор Армін Паппергер у вівторок у Дюссельдорфі.

За його словами, найбільший німецький виробник озброєння планує створити необхідне Україні виробництво в майбутньому. Як приклад Паппергер навів українське виробництво танків Panther, яке планують вже два місяці. Такі танки зможуть виробляти до 400 одиниць на рік.

«Наш нещодавно розроблений основний бойовий танк «Panther» може зійти з конвеєра на українському заводі на основі аналогічної моделі. У найближчі десять років попит з боку України буде дуже високим», – вважає німецький підприємець.

За його словами, компанія переймається майбутнім України. «Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе», – заявив Армін Паппергер. Він додав, що інвестиції в нові заводи надходитимуть від української сторони. 

Наприкінці квітня Rheinmetall запропонував виготовити для України 250 тис. 155-мм снарядів. Йдеться про частину боєприпасів, які пообіцяв Євросоюз Україні. Виготовити 155-мм снаряди для України запропонували на зустрічі директорів збройових компаній.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall представив нову концепцію розвідувального безпілотника LUNA NG, який може нести на борту кілька квадрокоптерів із гранатами.

Як зазначається, LUNA NG має розмах крил приблизно п'ять метрів і може перебувати в повітрі понад 12 годин, передаючи дані на відстань понад 100 км. Він може нести до восьми мультикоптерів із озброєнням. Квадрокоптер Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision.

Така комбінація дозволяє об'єднати переваги обох типів дронів: LUNA NG може забезпечити тривалу розвідку та підтримку, а Hero R – високу точність та ефективність ураження.

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Теги: зброя Україна Німеччина танки озброєння боєприпаси інвестиції

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