Окупація ЗАЕС: Україна та Франція звернулись до росіян
У заяві закликають Росію негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України
Під час зустрічі в Парижі 14 травня президенти України Володимир Зеленський та Французької Республіки Еммануель Макрон у спільній заяві закликали російських загарбників негайно вийти із захопленої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента з посиланням на текст заяви.
«Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими Збройними силами створює серйозну загрозу», – йдеться в заяві.
Крім цього, в заяві закликають Росію «негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».
Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.
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