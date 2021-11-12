Депутатка Європарламенту назвала закон про олігархів «кумедним»

Віола фон Крамон-Таубадель – депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС

У Європарламенті бачать недоліки українського закону про олігархів

Український закон про олігархів є явною політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів президента Володимира Зеленського та його партії «Слуга народу». Про це депутатка Європарламенту Віола фон Крамон заявила в інтерв'ю НВ.

«Олігархи на зразок Коломойського дуже сильні. І цей кумедний закон, за яким нещодавно проголосували, марний (...) Цей закон для мене є явною політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів», – каже європейська депутатка.

При цьому вона сподівається, що Зеленський, його партія та уряд доведуть протилежне.

«Але коли я бачу, як Зеленський покладається на ЗМІ Коломойського і як люди в парламенті одержують конверти з грошима… Хто їм платить? Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук? Якщо вони хочуть це змінити, вони мають платити своїм колегам у Раді краще та офіційно. Дати їм гідну зарплату, а не тримати їх на зарплаті олігархів, але в законі про це нічого не написано», – зазначила фон Крамон.

Вона радить чинній українській владі краще платити співробітникам в органах влади, міністерствах, у Раді, й тоді в Україні будуть незалежні органи.

«Нині все в руках олігархів», – зазначила євродепутатка.

До слова, через нові податкові зміни, олігархи платитимуть менше, а громадяни – більше.

Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

Згодом Порошенко прокоментував продаж своїх телеканалів.

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

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