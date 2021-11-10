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    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)

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    У вагоні буде 52 місця збільшених розмірів - «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    У вагоні буде 52 місця збільшених розмірів
    фото: Укрзалізниця та Олег Васильєв/facebook

    Завершити розробку концепту вагона з рівними умовами для всіх пасажирів компанія планує завершити 2022 року

    Компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона. Як повідомляє пресслужба перевізника, у наступному році компанія разом із партнерами планує завершити розробку концепту оновленого плацкартного вагона – «найважливішого рухомого складу для соціальних залізничних перевезень».

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    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)
    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)

    «У вагоні передбачено 52 місця збільшених розмірів (довжина 1920 мм, ширина 710 мм). У запропонованому варіанті планування у всіх пасажирів буде однаковий набір функціональних пристроїв: кожен матиме свій стіл, панель управління освітленням з нічним підсвічуванням, індивідуальним світильником, розеткою з роз'ємом USB. До того ж за допомогою спеціальних фіранок кожне місце можна буде відокремити у «капсулу», що є особливо важливим при курсуванні потяга у нічний час», – зазначив Камишін.

    Компанія також заявляє, що під час доопрацювання проєкту на вагони планують встановити сучасне обладнання: системи кондиціювання, системи екологічно чистого туалету, нове електрообладнання, опалення, водопровід та сервісне обладнання.

    Тим часом два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням. Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці.

    Напередодні міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

    Вчора президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця ремонт транспорт
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    «Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)