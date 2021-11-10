«Укрзалізниця» показала, яким буде капсульний плацкартний вагон (фото)

Завершити розробку концепту вагона з рівними умовами для всіх пасажирів компанія планує завершити 2022 року

Компанія «Укрзалізниця» презентувала на столичному вокзалі концепт капсульного плацкартного вагона. Як повідомляє пресслужба перевізника, у наступному році компанія разом із партнерами планує завершити розробку концепту оновленого плацкартного вагона – «найважливішого рухомого складу для соціальних залізничних перевезень».

«У вагоні передбачено 52 місця збільшених розмірів (довжина 1920 мм, ширина 710 мм). У запропонованому варіанті планування у всіх пасажирів буде однаковий набір функціональних пристроїв: кожен матиме свій стіл, панель управління освітленням з нічним підсвічуванням, індивідуальним світильником, розеткою з роз'ємом USB. До того ж за допомогою спеціальних фіранок кожне місце можна буде відокремити у «капсулу», що є особливо важливим при курсуванні потяга у нічний час», – зазначив Камишін.

Компанія також заявляє, що під час доопрацювання проєкту на вагони планують встановити сучасне обладнання: системи кондиціювання, системи екологічно чистого туалету, нове електрообладнання, опалення, водопровід та сервісне обладнання.

Тим часом два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням. Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці.

Напередодні міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

Вчора президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя. У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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