Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати «Укрзалізницю»

Не всі експерти однак вірять в успіх реформи «Укрзалізниці»

Ще у лютому минулого року представники німецької залізничної компанії Deutsche Bahn та її української «колеги» «Укрзалізниці» підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. Тоді член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) розповідав в інтерв'ю DW про те, що все розпочнеться з консультацій, втім в разі успішного співробітництва у майбутньому низка менеджерів німецької компанії може підтримати керівництво «Укрзалізниці» в безпосередньому управлінні нею.

Однак вже у квітні тодішній міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізниця» припинила консультації з найбільшим залізничним оператором Німеччини. При цьому він зазначив, що «Укрзалізниця» повернеться до ідеї співпраці та консалтингу з німецькою Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації.

А в серпні 2020 року «Укрзалізницю» очолив голова наглядової ради аеропорту «Бориспіль» Володимир Жмак, який одразу зазначив, що не бачить можливості та сенсу в залученні до співпраці іноземних фахівців, у тому числі й від німецької Deutsche Bahn. На той час здавалося, що жодних перспектив у меморандуму між двома компаніями вже немає.

«Укрзалізниця» і Deutsche Bahn знову хочуть радитися

Втім, уже у березні 2021 року Жмака звільнили, а на початку серпня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на чинного міністра інфраструктури Олександра Кубракова під приводом корупції в компанії, накопичення боргів перед кредиторами та працівниками, економічно необґрунтованих тарифів на вантажні перевезення та критичне виснаження залізничної інфраструктури.

І раптом, менше ніж через місяць після рішення РНБО, в «Укрзалізниці» оголосили про підписання договору з Deutsche Bahn Engineering & Consulting щодо консалтингу в сфері пасажирських перевезень. Щоправда, цього разу в компанії повідомили більше конкретики про укладену угоду.

Що саме робитиме Deutsche Bahn

Передусім німецькі консультанти опікуватимуться відділенням пасажирських перевезень від вантажних і забезпеченням їхнього ефективного управління, заявили в «Укрзалізниці». «У процесі реформування галузі маємо змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. Це окремі напрямки бізнесу нашої компанії, які мають обліковуватись і фінансуватись окремо», – зазначив виконувач обов'язків голови правління компанії Олександр Камишін.

За словами Пофалли, у німецькій компанії мають досвід такої трансформації. «Той шлях, на який зараз стає «Укрзалізниця», Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю», – заявив член ради директорів Deutsche Bahn з питань інфраструктури.

При цьому в «Укрзалізниці» знову згадали про перспективу передання управління німецьким колегам. Мовляв, підписаний контракт є лише першим етапом співпраці, а вже на початку наступного року «команда німецьких менеджерів буде делегована для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні».

Поки ж німецькі експерти мають розробити дорожню карту реформи перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі п'ять років та модель їхнього фінансування. Вони також визначатимуть орієнтовну потребу «Укрзалізниці» в інвестиціях, потрібних для оновлення рухомого складу, який використовуватиметься у так званій моделі суспільно важливих перевезень. Йдеться про закупівлю та виробництво пасажирських електричок, дизельних поїздів і спальних вагонів, зокрема про можливість їхнього виробництва в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.

Запізніла реформа «Укрзалізниці»

У розмові з DW колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян зазначає – ідея розділення пасажирських та вантажних перевезень давно назріла. Необхідність такого розділення Омелян пояснює тим, що раніше пасажирські перевезення в Україні фактично фінансувалися за рахунок так званого перехресного субисдування з надходжень від вантажних перевезень. Це, за словами ексміністра, створює значний простір для зловживань і корупції.

Про це каже і експерт сектора »Транспорт та інфраструктура» Офісу ефективного регулювання (BRDO) Андрій Буковський. За його словами, така реформа може забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності і сприятиме ліквідації перехресного субсидування. Експерт зазначає – прикладом достатньо успішної реформи пасажирських перевезень є досвід Німеччини, Польщі, Фінляндії, де завдяки проведеним змінам у законодавстві та у структурі залізничного транспорту такі перевезння значно підвищили свою якість та досягли беззбитковості.

І хоча, на думку Омеляна, Deutsche Bahn десятиліття тому зробив подібний крок не ідеальним чином, цей досвід у будь–якому разі може бути корисним для «Укрзалізниці». «Порадитися із представниками міжнародної компанії – це завжди хороша ідея», – каже він.

При цьому Буковський наголошує – така співпраця може бути корисною і успішною, але за умови, що запровадження німецького чи будь–якого досвіду «відбуватиметься зважено, з урахуванням технологічних, економічних, географічних і соціальних аспектів, що притаманні сучасній Україні».

Надскладне завдання для Deutsche Bahn

Однак щодо перспективи успіху цієї реформи координатор проєкту «Поїздка» Олександр Бондаренко висловлюється досить скептично. Він називає заяви керівництва «Укрзалізниці» популізмом. Він погоджується з необхідністю якнайшвидшого реформування компанії, але сумніваєтсья у тому, що німці будуть здатні імплементувати свій досвід в Україні. За його словами, вхідні умови є занадто різними – залізничні системи в двох країнах відрізняються не лише розміром колій, але й законами, які регулюють їхню діяльність. «Без попередньої гармонізації українського законодавства з європейськими нормами німці залишатимуться безпорадними», – попереджає експерт.

Трохи більш стриманим є Омелян, але й він вказує на масштабні перепони, що стають на шляху будь–яких позитивних змін в «Укрзалізниці». Передусім, за його словами, розділення вантажних та пасажирських перевезень вимагатиме величезних витрат з державного бюджету, адже навіть в Німеччині перевезення пасажирів субсидується федеральним та земельними урядами. «В нас таких грошей, як в Німеччині, просто немає», – попереджає він.

Втім, навіть якщо необхідні кошти знайдуться, такі величезні зміни, за словами Омеляна, потребуватимуть політичної волі влади для залучення фахового керівництва до цього процесу та реальної боротьби з корупцією. «В іншому випадку співробітництво з німцями може виявитися спробою знайти виправдання вже запрограмованому провалу – мовляв, подивіться, що навіть Deutsche Bahn не зміг розчистити ці авгієві стайні», – резюмує ексміністр.

Джерело: Deutsche Welle