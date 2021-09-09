Рада заслухає звіт про стан справ в «Укрзалізниці»

Парламентарі сьогодні розглянуть закони про Нацбанк та Бюро економічної безпеки

Народні депутати сьогодні збираються для проведення парламентського засідання. Вони розглянуть, зокрема, законопроєкти про Національний банк України та Бюро економічної безпеки України, йдеться у порядку денному Ради.

Також парламентарі заслухають звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця». Доповідь про стан «Укрзалізниці» представить очільниця слідчої комісії Ради, нардепка з фракції «Слуга народу» Юлія Гришина.

Загалом народні депутати 9 вересня розглянуть такі законопроєкти:

щодо розвитку виробництва біометану (5464),

щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323),

щодо державної підтримки сфери спорту (4577),

про лікарські засоби (5547),

щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (5454),

щодо окремих питань діяльності Національного банку України (5850),

щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (5853),

щодо охорони та збереження особливо цінних ділянок природних водойм та водотоків (5413),

щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433),

щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми (5148),

щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (3959).

Також Рада планує сьогодні визначитися зі своїм представником в конкурсній комісії з відбору кандидата на посаду керівника Нацагентства з питань виявлення, пошуку і управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

До слова, 7 вересня повідомлялося, що криза на «Укрзалізниці» триває: тоді пального залишалося лише на добу.

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