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«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план
Окупанти відкрили в Мелітополі військкомат
фото ілюстративне

Якщо мешканці Мелітополя відмовляються воювати на стороні РФ, то мають привести замість себе іншу людину

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі планують до 10 жовтня зібрати три тисячі «добровольців», які мають воювати на боці російської армії. Для цього відкрили військкомат. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Якщо хтось відмовляється воювати на стороні РФ, то має привести замість себе іншу людину.

Крім того, росіяни збираються «відмінити» гривню на окупованих територіях. Зараз пенсіонери отримують пенсію від України, так само як і бюджетники.

Раніше повідомлялося, що «відділ комплектування добровольчого батальйону» очолив псевдодиректор краєзнавчого музею, причетний до крадіжки скіфського золота.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Україна росія окупанти війна Запоріжжя

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