У Росії сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів

У Республіці Тива сім'ї мобілізованих до російської армії на війну проти України отримають незвичну компенсацію – по одному барану

У Республіці Тива сім'ї мобілізованих до російської армії на війну проти України отримають компенсацію. Зокрема їм видадуть по одному барану. Про це Telegram написав глава Республіки Тива Владислав Ховалиг.

Керівник республіки заявив, що на першому етапі всім сім'ям мобілізованих буде виплачено компенсацію – по 5 тисяч рублів на кожну неповнолітню (до 17 років) дитину викликаного на війну громадянина.

Крім того, родичі тувинських окупантів, які виїхали на війну, отримають і продовольчу допомогу. Зокрема кожна сім'я, яка відправила на війну мобілізованого громадянина, отримає за це одну одиницю дрібної рогатої худоби.

Також керівництво Тиви обіцяє задобрити сім'ї, в яких мобілізували чоловіків, продуктовою допомогою. Зокрема, картоплею, постачанням якої наказали зайнятися місцевим фермерам.

Нагадаємо, за даними Генштабу, в Росії після оголошення часткової мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості.

Як відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.