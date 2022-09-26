«Мобілізація» в Мелітополі: Федоров розкрив плани окупантів

Рашисти мають намір «мобілізувати» в Мелітополі три тисячі людей

У Мелітополі на Запоріжжі російські загарбники планують до 10 жовтня сформувати «добровольчий батальйон» із трьох тисяч чоловіків. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Один із основних гауляйтерів видав наказ до 10 жовтня сформувати «добровольчий батальйон» у кількості 3 тис.осіб, мобілізованих саме з міста Мелітополя. Але ж ми усвідомлюємо, що це не добровольчий батальйон – це будуть люди, яких мобілізовуватимуть примусово і змушуватимуть воювати проти українського народу», – сказав Федоров.

Зазначається, що «відділ комплектування» цього батальйону очолив псевдодиректор краєзнавчого музею, причетний до крадіжки скіфського золота.

Про підготовку до примусової мобілізації свідчить заборона чоловікам віком 18-35 років залишати місто, а від 1 жовтня для виїзду з захоплених територій необхідно буде надавати спецперепустку, яку практично неможливо отримати.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ. Як повідомлялося, у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, сталять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

Російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем.