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Мобілізований на Закарпатті помер від побиття? Коментар ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мобілізований на Закарпатті помер від побиття? Коментар ТЦК
Згідно з заявою ТЦК, мобілізовний помер не від побиття, а через хворобу
фото: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Дорогою до навчального центру військовозобов'язаному різко стало зле

Учора Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прокуратури через повідомлення про те, що на Закарпатті військкоми нібито побили мобілізованого чоловіка до смерті. Сьогодні Закарпатський обласний ТЦК та СП відреагував.

Зазначається, що 28 серпня чоловік розпивав алкогольні напої зі своєю співмешканкою та  побив її. Жінка звернулася до правоохоронних органів.

Після цього громадянин був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних. Було встановлено що він підлягає призову на військову службу, після проходження військового лікарської-комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру.

А вже 1 вересня дорогою до навчального центру чоловікові різко стало зле. На «швидкій» його відвезли до лікарні у Сваляві, де через три дні мобілізовний помер від ішемічного інфаркту лівої півкулі головного мозку. Судмедекспертиза встановила, що смерть не пов'язана з травматичними подіями.

«Після оприлюднення допису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП негайно провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії», – додали співробітники ТЦК.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через нібито порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). 

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень, що в шість разів більше, аніж за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень було 198.

Теги: ТЦК Закарпаття смерть мобілізація військовозобов'язаний

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