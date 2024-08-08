Вбивство «азовця» Іщенка в російському полоні: розпочато розслідування

Тривають слідчі дії, які спрямовані на встановлення усіх обставин злочину проти полоненого захисника

Розпочато досудове розслідування щодо загибелі військовополоненого із полку «Азов» Олександра Іщенко у російському СІЗО. Про це повідомляє Офісу генерального прокурора.

Розслідування проводитиметься за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України.

«У межах розпочатого провадження правоохоронці розслідують обставини загибелі захисника полку «Азов» внаслідок отриманих в полоні множинних травм. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – пише Офіс генерального прокурора.

Наразі тривають слідчі дії, які спрямовані на встановлення усіх обставин злочину. Інформація, яку має Офіс генерального прокурора, вказує на те, що російські командири не лише не запобігають злочинам проти полонених, але й заохочують до цього та віддають відповідні накази.

Станом на сьогодні розслідується вбивство 64 українських військовополонених Збройними силами Росії. Зокрема потерпілими від тортур визнано більше 2,2 тис. військовополонених.

Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко.

Згодом пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».