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Мати посадовця ТЦК купила квартиру за 2 млн грн.

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мати посадовця ТЦК купила квартиру за 2 млн грн.
Полтавський обласний Територіальний центр комплектування
фото з відкритих джерел

Мати заступника начальника Полтавського обласного Територіального центру комплектування купила трикімнатну квартиру

 

Мати заступника начальника Полтавського обласного Територіального центру комплектування купила квартиру в Полтаві за майже 2 млн грн, при цьому не маючи таких законних доходів. Про це ІРТ «Полтава» повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За словами Постолюк, САП заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів працівника ТЦК та про конфіскацію з нього в дохід держави 1,9 млн грн.

«На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала 3-кімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів. Про результати розгляду буде повідомлено додатково», – зауважила Ольга Постолюк.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом та стягнув в дохід держави квартиру вартістю понад 1,2 млн грн неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича – 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича. 

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Теги: Полтава прокурор Антикорупційний суд прессекретар ТЦК

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