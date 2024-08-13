Чоловіки, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати посвідчення водія: деталі

Отримати за кордоном посвідчення водія, можуть лише чоловіки, які виконали вимоги закону про посилення мобілізації та оновили військово-облікові дані

Чоловіки, які не виконали вимоги щодо оновлення своїх військово-облікових даних, не зможуть отримати посвідчення водія за кордоном

Чоловіки, які перебува.ть за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не виконали вимоги закону про посилення мобілізації і не оновили військово-облікові дані. Відповідне рішення, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», ухвалив Кабмін.

Так, установлено, що в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування:

розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (тобто, ДП «Документ»), здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.

Ці положення щодо видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних;

посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, замовлені засобами електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних, у міжнародних поштових відправленнях не пересилаються.

Таким чином, чоловіки, які не виконали вимоги щодо оновлення своїх військово-облікових даних, не зможуть отримати посвідчення водія за кордоном.

Міністерство оборони закликає громадян скористатися можливістю оновити дані онлайн, щоб уникнути зайвих черг та можливих штрафів.

Нагадаємо, поліція матиме право затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до Територіальних центрів комплектування.

Затримання відбуватимуться із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також щодо забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов’язку.

Як відомо, військовозобов’язані мали оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.