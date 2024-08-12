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Блискавка вбила шість людей у ​​Китаї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Блискавка вбила шість людей у ​​Китаї
Негода забрала життя людей у Китаї
фото із відкритих джерел

Шестеро людей загинули і 10 постраждали через блискавку в Китаї

У місті Чанчжоу, яке розташоване в провінції Цзянсу у східній частині КНР, сталася трагедія. Потужний удар блискавки вдарив по павільйону на території одного з парків. Внаслідок чого загинули шестеро людей, повідомила місцева влада на своїй сторінці, пише South China Morning Post. Зазначається, що ще 10 відвідувачів після негоди було госпіталізовано.

Відомо, що блискавка вдарила по альтанці в парку Фанмаошань, де люди ховалися від дощу. В результаті будова обрушилася просто на відвідувачів заповідника. Шестеро з них померли, при цьому стан постраждалих оцінюється як стабільний.

Удар блискавки знищив павільйон на території парку у китайському місті Чанчжоу
Удар блискавки знищив павільйон на території парку у китайському місті Чанчжоу
Фото: Sohu

Раніше у Києві блискавка влучила в парковку

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Теги: трагедія Китай смерть негода влада

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