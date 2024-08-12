Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Хочеш вертатися під бомби?» Європейські країни відмовляються віддавати українських дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Хочеш вертатися під бомби?» Європейські країни відмовляються віддавати українських дітей
За словами директорки Київського обласного центру соціальних служб, Німеччина взагалі не хоче віддавати українських дітей
фото з відкритих джерел

Ібрагімова: «Ми буквально виривали наших дітей з Німеччини, бо в Україні знаходили їм усиновлювачів»

На початку повномасштабного вторгнення росіян багато українських дитячих закладів виїхали у Європу. Тепер Україні доводиться буквально виривати звідти дітей, яким знайшли усиновлювачів на Батьківщині. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова 

За словами Ібрагімової, дуже багато дитячих закладів виїхали до Німеччини і Нідерландів. Директорка Київського обласного центру соціальних служб розповіла, що також була проблема з Іспанією, бо в цій країні своє бачення щодо дітей, яких вони пороздавали в опікунські сім'ї, призначені іспанськими судами.

«Завдяки тому, що у нас була плідна співпраця з посольством України в Іспанії, ми буквально виривали наших дітей звідти, бо в Україні знаходили їм усиновлювачів», – каже Ібрагімова.  

За словами директорки Київського обласного центру соціальних служб, Німеччина взагалі не хоче віддавати українських дітей.

«Вони зробили для них тест з явно маніпулятивним питанням: чи хочеш ти вертатися в країну, де бомби падають на голову? Звісно, діти відповіли, що ні. І цим опитуванням німці тепер махають перед нашими очима і кажуть: от бачите, діти самі не хочуть повертатися. Тепер ми добиваємося, аби зробили те саме опитування, але за участі української сторони»,–  розповідає Ібрагімова.

Чиновниця звернула увагу, що серед анкет дітей сайті Мінсоцполітики часто  зустрічаються анкети дітей, які вже в процесі усиновлення. «Дуже багато дітей перебувають за кордоном, куди виїхали ще на початку війни з прийомними батьками, сім’ями. Ви ж розумієте, батьки прилаштувалися там, планують своє майбутнє, і їм комфортно та вигідно перебувати там саме з дітьми», – пояснила Ібрагімова.

Нагадаємо, пари почали брати під опікунство дітей віком від 10 до 12 років, адже малюків для усиновлення немає. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. Як зазначає чиновниця, сьогодні склалася ситуація, коли охочих усиновити дитину стало більше, аніж дітей:

Читайте також: Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані»
Теги: Німеччина діти українці мобілізація батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 липня святкують День Хрещення Київської-Русі
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:05
Боротьба за Україну для Сергія розпочалася із Революції Гідності
Мав непересічний письменницький та поетичний хист. Згадаймо Сергія Зайцева
17 липня, 09:00
Неповнолітній, який проводив чоловіків до Тиси мав би отримати $1 тис.
Прикордонники затримали 14-річного підлітка, який проводив ухилянтів до Тиси
24 липня, 17:59
Коли краще стригтись, згідно з місячним календарем на серпень 2024?
Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли стригти волосся
26 липня, 22:00
Речник Міноборони пояснив, кого призиватимуть до війська після оновлення даних
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
27 липня, 20:57
55 тис. українців перебувають у Болгарії
Болгарія схвалила продовження допомоги біженцям з України: що передбачає
1 серпня, 13:57
Дмитро Сірман пішов на війну добровольцем, а загинув під селом Синьківка на Куп’янському напрямку
Краєзнавець та ексдепутат Чернівецької міськради. Згадаймо Дмитра Сірмана
8 серпня, 09:00
Сара Вагенкнехт закликає різати витрати на Україну
ФРН лататиме дірку у бюджеті за рахунок витрат на Україну? Депутатка бундестагу зробила пропозицію
6 серпня, 15:01
Прикордонники отримуватимуть в електроному вигляді інформацію з різних систем та реєстрів для перевірки даних українців
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
9 серпня, 15:20

Суспільство

«Хочеш вертатися під бомби?» Європейські країни відмовляються віддавати українських дітей
«Хочеш вертатися під бомби?» Європейські країни відмовляються віддавати українських дітей
10 перевізників переправляли чоловіків за кордон: як їх покарали
10 перевізників переправляли чоловіків за кордон: як їх покарали
Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ
Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ
Зеленський анонсував три програми підтримки молоді
Зеленський анонсував три програми підтримки молоді
Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео
Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео
Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото
Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
47K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
28K
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9524
Шикарні авто – дружині, квартири – дочці. Ексначальник Екоінспекції отримав підозру
9492
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua