«Хочеш вертатися під бомби?» Європейські країни відмовляються віддавати українських дітей

Ібрагімова: «Ми буквально виривали наших дітей з Німеччини, бо в Україні знаходили їм усиновлювачів»

На початку повномасштабного вторгнення росіян багато українських дитячих закладів виїхали у Європу. Тепер Україні доводиться буквально виривати звідти дітей, яким знайшли усиновлювачів на Батьківщині. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова

За словами Ібрагімової, дуже багато дитячих закладів виїхали до Німеччини і Нідерландів. Директорка Київського обласного центру соціальних служб розповіла, що також була проблема з Іспанією, бо в цій країні своє бачення щодо дітей, яких вони пороздавали в опікунські сім'ї, призначені іспанськими судами.

«Завдяки тому, що у нас була плідна співпраця з посольством України в Іспанії, ми буквально виривали наших дітей звідти, бо в Україні знаходили їм усиновлювачів», – каже Ібрагімова.

За словами директорки Київського обласного центру соціальних служб, Німеччина взагалі не хоче віддавати українських дітей.

«Вони зробили для них тест з явно маніпулятивним питанням: чи хочеш ти вертатися в країну, де бомби падають на голову? Звісно, діти відповіли, що ні. І цим опитуванням німці тепер махають перед нашими очима і кажуть: от бачите, діти самі не хочуть повертатися. Тепер ми добиваємося, аби зробили те саме опитування, але за участі української сторони»,– розповідає Ібрагімова.

Чиновниця звернула увагу, що серед анкет дітей сайті Мінсоцполітики часто зустрічаються анкети дітей, які вже в процесі усиновлення. «Дуже багато дітей перебувають за кордоном, куди виїхали ще на початку війни з прийомними батьками, сім’ями. Ви ж розумієте, батьки прилаштувалися там, планують своє майбутнє, і їм комфортно та вигідно перебувати там саме з дітьми», – пояснила Ібрагімова.

Нагадаємо, пари почали брати під опікунство дітей віком від 10 до 12 років, адже малюків для усиновлення немає. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. Як зазначає чиновниця, сьогодні склалася ситуація, коли охочих усиновити дитину стало більше, аніж дітей: