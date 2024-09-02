Стало відомо, скільки скарг на ТЦК отримав омбудсмен з початку року

З 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення

Омбудсмен також приймає звернення від українців в уснй формі через «гарячу лінію», а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це заявили в секретаріаті омбудсмена «Українській правді».

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень. У заяві підкреслюють, що ця статистика є в 6 разів більшою за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень становила 198.

Наголошується, що омбудсмен також приймає звернення від українців в уснй формі через «гарячу лінію», а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти.

«Таким чином, враховуючи зазначене, загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше», – підсумували у заяві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Про це йдеться в ухваленій постанові від 16 серпня 2024 р. № 951.

До слова, у Києві реорганізували роботу центрів мобілізації. Тепер військово-лікарські комісії у столиці цілодобово проводитимуть медичні огляди. Сьогодні, 28 серпня, провели засідання Ради оборони Києва, на якому розглянути питання мобілізації для забезпечення безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.