У боях за Україну загинув п'ятий доброволець із Фінляндії

До того як стати добровольцем чоловік займався політикою та був головою молодіжного підрозділу Центристської партії Північної Пог'янмаа

Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, Мюккянен вирішив піти у добровольці та воювати на боці України

На початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну. Про це повідомляє Yle.

Воїну було 26 років. Він народився у фінському місті Пюхяярві. До рішення стати добровольцем хлопець займався політикою та був головою молодіжного підрозділу Центристської партії Північної Пог'янмаа.

Мюккянен поїхав до України наприкінці осені 2023 року фото: Ville Mykkänen

Родина Мюккянена не хотіла, щоб він залишався невідомим солдатом. Виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій Юха Креус повідомив, що інформація про смерть добровольця була оприлюднена на прохання його рідних.

Зазначається, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Мюккянен вирішив піти у добровольці та воювати на боці України.

«Ще в юному віці він хотів змінити світ на краще і збільшити справедливість у ньому. Багаторічний шлях розпочався з політики та продовжився його рішенням приєднатися до військових в Україні», – йдеться у некролозі.

Наприкінці осені 2023 року розпочався військовий шлях чоловіка. «Вілле був захисником справедливості», – заявив голова Центристської партії й чинний міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Звісткою про смерть хлопця була шокована не лише його родина, але й колеги у політичної партії, друзі та мешканці громади.

«Він мав сильну волю захищати вільну націю. Зрештою, під бойовим псевдонімом Шквал він приніс найбільшу жертву, яку будь-хто міг принести, віддавши своє життя за свободу», – йдеться у некролозі.

Вперше на війні в Україні загинув доброволець з Фінляндії у червні 2023 року.

Нагадаємо, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині.