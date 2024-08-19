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Мобілізація і вступна кампанія: що потрібно знати військовозобов'язаним абітурієнтам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація і вступна кампанія: що потрібно знати військовозобов'язаним абітурієнтам
Один із пунктів для зарахування в навчальний заклад чоловіків віком від 18 до 60 років – надання військово-облікового документа
фото ілюстративне

Якщо абітурієнт переїздить до іншого міста, звертатися до районного ТЦК не потрібно

Абітурієнти призовного віку не будуть зараховані до навчального закладу без надання військово-облікового документа, але для військовозобов’язаних жінок існують певні нюанси. Про це розповів начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження єдиного держреєстру військовозобов'язаних сектору мобілізаційно оборонної роботи Харківського обласного ЦК та СП Любомир Хомицький у коментарі «Суспільному».

За його словами, військовозобов'язані абітурієнти повинні розуміти, що один із пунктів для зарахування в навчальний заклад чоловіків віком від 18 до 60 років – надання військово-облікового документа.

«Без нього людину можуть не зарахувати. Тому, в першу чергу, треба подивитись, що там з військово-обліковими документами, де вони, чи дійсні, чи є відповідні відмітки, чи вони відповідають теперішнім умовам тощо», – сказав Хомицький.

Водночас він додав, якщо абітурієнт переїздить до іншого міста, звертатися до районного ТЦК не потрібно. 

«Такої вимоги у нас немає. Так, є правила військового обліку, які вимагають перебувати на військовому обліку там, де зареєстровано, задекларовано місце проживання в територіальних центрах. Тобто, якщо людина буде декларувати своє місце перебування, наприклад, як внутрішньо переміщення особа на іншій території, то тоді так, виникає обов'язок звернутись до районного ТЦК за місцем реєстрації й стати на військовий облік», – зазначив співробітник ТЦК.

Він звертає увагу, що інші питання пов'язані з влаштуванням на роботу, навчанням, передбачають виключно ведення військового обліку безпосередньо керівниками відповідних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

Військовозобов'язані студентки повинні ставати на військовий облік тільки, коли уже закінчують відповідні навчальні заклади й отримують медичну або фармацевтичну освіту. Такі жінки, після того, як отримують дипломи, зобов'язані стати на військовий облік. Але абітурієнтки, ті, які тільки починають навчатися, такого обов'язку не мають.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів дозволив студентам подавати до вищих навчальних закладів військово-облікові документи після завершення воєнного стану.  Уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зміни відкладають надання військово-облікових документів осіб, які проживають лише на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордо.

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Теги: студенти мобілізація військовозобов'язаний

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