Атака на Харків: жахливі наслідки обстрілу міста (фото)

Окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300

Сьогодні вночі рашисти обстріляли п'ять районів Харкова: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Штаб оборони Харківщини зафіксував одразу сім пусків ракет з Бєлгорода.. Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликала, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих. Правоохоронці ще працюють на місцях влучань та фіксують злочини окупантів», – написав Синєгубов.

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За інформацією обласної прокуратури, у Холодногірському районі ракета влучила на територію нефункціонуючого вже декілька років підприємства. У Київському районі – влучання на відкриту місцевість біля п’ятиповерхівки та наукового закладу. Пошкоджена будівля інституту, у будинку вибиті вікна.

Попередньо, окупанти завдали удар по Харкову ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. «Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіуса удару ракетами містом не було давно», – йдеться у повідомленні.