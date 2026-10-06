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Момент удару російського дрона по колоні автівок на Одещині потрапив на відео

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Момент удару російського дрона по колоні автівок на Одещині потрапив на відео
На відео видно, як автомобілі рухаються автодорогою, після чого поблизу колони стається вибух
фото: кадр з відео

На кадрах видно рух автомобілів дорогою та момент атаки, після якої на трасі утворився затор

У мережі з’явилося відео моменту удару російського безпілотника по колоні автомобілів на Одещині. Кадри поширюють місцеві пабліки, пише «Главком».

На відео видно, як автомобілі рухаються автодорогою, після чого поблизу колони стається вибух. Після удару на дорозі зупинилися транспортні засоби.

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Російські терористичні війська 6 жовтня завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Унаслідок атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей. Двох із них госпіталізували, стан одного з потерпілих медики оцінюють як вкрай важкий. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. 

На місці удару працюють відповідні служби. За повідомленнями місцевих пабліків, атака сталася на ділянці дороги в районі Маяків.

Напередодні, 5 жовтня, російські війська також завдали масованого удару по Одеській області. Під атакою опинилися, зокрема, промислова та портова інфраструктура і дачний сектор. Тоді, за даними ОВА, обійшлося без постраждалих.

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Теги: Одещина війна обстріл автомобіль дрон

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