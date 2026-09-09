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Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до дев'яти осіб

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до дев'яти осіб
Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Ліквідація наслідків обстрілу триває

Кількість людей, які зазнали травм унаслідок ворожої атаки на Київську область, сьогодні, 9 вересня 2026 року, зросла. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком».

За останніми даними, поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали вже дев'ять осіб.

У районах області, які постраждали від обстрілу, триває ліквідація наслідків обстрілів, постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога. 

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня та зранку російські війська завдали масованого удару по території Київської області. Під ворожим вогнем опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. Зокрема, у Білій Церкві внаслідок влучання ворожого БпЛА спалахнула масштабна пожежа на підприємстві харчової промисловості. «Главком» писав, що, за попередньою інформацією, йдеться про підприємство, яке спеціалізується на виробництві харчової продукції швидкого приготування, зокрема продукції бренду Reeva.

Також унаслідок чергової повітряної атаки російських військ на Київщину руйнувань зазнав промисловий об'єкт у Василькові. За попередніми даними, постраждалих немає. Як повідомили «Главкому» очевидці, ворожий приліт прийшовся по території меблевого виробництва.

Також, за даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок влучання ворожого дрона виникла в складському приміщенні у Дніпровському районі Києва. За даними медіа, стався приліт по складах із лісоматеріалами, будівельними матеріалами та обладнанням компанії «Фанплит».

Теги: обстріл Київщина

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