Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)

Унаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру

В Одесі через російський удар по бізнес-центру постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито скління, частково зруйновано стіни на п'ятому поверсі, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. Однак внаслідок атаки постраждала одна людина.

Зазначається, що від ДСНС залучалися понад 20 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу.

До слова, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік.