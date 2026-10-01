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Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по бізнес-центру в Одесі: постраждала людина (фото)
Рятувальники ліквідували загоряння
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру

В Одесі через російський удар по бізнес-центру постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру. Вибуховою хвилею вибито скління, частково зруйновано стіни на п'ятому поверсі, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню. Однак внаслідок атаки постраждала одна людина.

Зазначається, що від ДСНС залучалися понад 20 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу

До слова, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік.

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Теги: ДСНС Одеса війна

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