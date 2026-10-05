Росія атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру

Пожежа в Одесі після російської атаки

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Одеси

У ніч на 6 жовтня російські терористи вдарили по Одесі. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, передає «Главком».

За інформацією Лисака, внаслідок російського удару пошкоджена інфраструктура.

«Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Деталі зʼясовуємо», – написав Лисак.

У мережі пишуть про пожежу після атаки РФ. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Одеси.

Як відомо, у ніч проти 12 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, керованих авіаційних ракет та 129 безпілотників. Основним напрямком удару стала Одеська область.

Росіяни застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Воронезької та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. З акваторії Чорного моря ворог випустив вісім крилатих ракет морського базування «Калібр». Також противник атакував шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем.

Внаслідок масованої атаки РФ на Одещині постраждали понад 35 людей, серед них п'ятимісячна дитина. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Російський удар повністю зруйнував верхні поверхи житлової багатоповерхівки, пошкодив сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один із яких повністю зруйнований.

Нагадаємо, уночі 1 вересня на Одещині Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

Зазначається, що внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники.