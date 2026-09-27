Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від Росії (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від Росії (відео)
Наземний роботизований комплекс доправив чоловіка до безпечнішої ділянки
колаж: glavcom.ua

Чоловік погодився залишити Бучки через погіршення здоров'я та постійні російські обстріли

На Чернігівщині прикордонники за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали літнього чоловіка із селища Бучки, яке російські війська щодня обстрілюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Евакуйований пенсіонер був одним із останніх мешканців села, що розташоване приблизно за кілометр від кордону з Росією. 

Попри постійні атаки, літній місцевий житель тривалий час залишався у своєму будинку. Однак через погіршення здоров’я та безперервні обстріли він погодився на евакуацію. «Задовбали, спалили все. Село спалили», – сказав чоловік.

Прикордонники 105-го прикордонного загону відправили за ним наземний роботизований комплекс. Він доправив чоловіка до безпечнішої ділянки, де його пересадили у броньований автомобіль.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Після цього прикордонники повезли евакуйованого назустріч медикам. Вони зазначили, що використання роботизованих комплексів дає змогу проводити евакуацію людей із небезпечних районів, не наражаючи додатково військових на ризик.

Нагадаємо, у квітні військові вже використовували наземний роботизований комплекс для евакуації цивільних із зони бойових дій. Пілоти 60-ї окремої механізованої бригади помітили 77-річну жінку, яка йшла дорогою під обстрілами, а згодом знесилено впала. По неї відправили НРК із написом «Бабусю, сідай!», який доправив жінку до безпечного місця.

Читайте також:

Теги: прикордонники пенсіонери Держприкордонслужба війна евакуація робототехніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Паливна криза у РФ перейшла у фазу паркетних доручень
Паливна криза в Росії: Кремль приховує справжні масштаби дефіциту
28 серпня, 16:36
Росгвардія тепер супроводжує практично всіх керівників федеральних телеканалів
Росгвардія взяла під охорону пропагандистів Кремля – ЗМІ
3 вересня, 12:36
Українські захисники відповіли контратаками на наступ Росії
ЗСУ повертають позиції, російський наступ не дає результату – ISW
6 вересня, 10:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 332 танки
Втрати ворога станом на 8 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
8 вересня, 07:09
У Бориспільському районі пошкоджено сім вантажних автомобілів
Масований удар по Київській області: влада повідомила про постраждалого
8 вересня, 07:41
Фонд «Східна Європа» створив штатну посаду радника президента зі стратегічних питань заради Федорова
Фонд «Східна Європа» створив посаду для Федорова і забронював його без конкурсу
14 вересня, 14:46
Іранські військові опрацьовують різні сценарії розвитку конфлікту
Іран пригрозив розширити війну до Індійського океану
24 вересня, 20:02
Науседа: Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава
CNN: На Генеральній Асамблеї ООН країни Східної Європи згуртувалися проти РФ
24 вересня, 04:36
Лавров: Ми не будемо робити паузу в «спеціальній військовій операції»
Лавров пояснив, чи призупинить РФ бойові дії заради переговорів
23 вересня, 19:47

Події в Україні

Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від РФ (відео)
Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від РФ (відео)
На Львівщині військовий під час конфлікту з перехожими підірвав гранату
На Львівщині військовий під час конфлікту з перехожими підірвав гранату
У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2026 року
Втрати ворога станом на 27 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
67K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua