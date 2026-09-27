Робот допоміг евакуювати пенсіонера із села за кілометр від Росії (відео)

Чоловік погодився залишити Бучки через погіршення здоров'я та постійні російські обстріли

На Чернігівщині прикордонники за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали літнього чоловіка із селища Бучки, яке російські війська щодня обстрілюють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Евакуйований пенсіонер був одним із останніх мешканців села, що розташоване приблизно за кілометр від кордону з Росією.

Попри постійні атаки, літній місцевий житель тривалий час залишався у своєму будинку. Однак через погіршення здоров’я та безперервні обстріли він погодився на евакуацію. «Задовбали, спалили все. Село спалили», – сказав чоловік.

Прикордонники 105-го прикордонного загону відправили за ним наземний роботизований комплекс. Він доправив чоловіка до безпечнішої ділянки, де його пересадили у броньований автомобіль.

Після цього прикордонники повезли евакуйованого назустріч медикам. Вони зазначили, що використання роботизованих комплексів дає змогу проводити евакуацію людей із небезпечних районів, не наражаючи додатково військових на ризик.

Нагадаємо, у квітні військові вже використовували наземний роботизований комплекс для евакуації цивільних із зони бойових дій. Пілоти 60-ї окремої механізованої бригади помітили 77-річну жінку, яка йшла дорогою під обстрілами, а згодом знесилено впала. По неї відправили НРК із написом «Бабусю, сідай!», який доправив жінку до безпечного місця.