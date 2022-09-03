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У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)
Наразі точно не відомо, що саме сталося
фото: Суспільне

За попередньої інформацією, інцидент стався на виставці боєприпасів, один з яких здетонував 

У центрі Чернігова удень 3 вересня пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне.Чернігів». 

«У Чернігові на Валу 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух. Як повідомляє кореспондентка Суспільного з місця подій, наразі відомо про двох травмованих дітей», – йдеться у повідомленні. 

3 фото
На весь екран

Офіційної інформації щодо інциденту поки немає. 

Нагадаємо, сьогодні в Миколаєві також лунали вибухи. Згодом стало відомо, що рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик.

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Теги: Чернігів діти війна вибух

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