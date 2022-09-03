Наразі точно не відомо, що саме сталося

За попередньої інформацією, інцидент стався на виставці боєприпасів, один з яких здетонував

У центрі Чернігова удень 3 вересня пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне.Чернігів».

«У Чернігові на Валу 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух. Як повідомляє кореспондентка Суспільного з місця подій, наразі відомо про двох травмованих дітей», – йдеться у повідомленні.

3 фото На весь екран





Офіційної інформації щодо інциденту поки немає.

Нагадаємо, сьогодні в Миколаєві також лунали вибухи. Згодом стало відомо, що рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик.