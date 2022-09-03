Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі
Від вибуху постраждали троє дітей
фото: cheline.com

На заході, що передбачав інтерактив для дітей, була експозиція з бойовою зброєю

Внаслідок вибуху в історичному центрі Чернігова постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається необхідна кваліфікована медична допомога», – зазначив він.

Очільник області також додав, що наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів, працюють слідчі. Винні будуть покарані, запевнив Чаус.

Нагадаємо, вдень 3 вересня у Чернігові біля художнього обласного музею імені Галагана, на Валу, пролунав вибух. За попередньою інформацією, біля музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Спочатку повідомлялося про двох поранених дітей. Пізніше стало відомо, що постраждали троє малюків.

Нагадаємо, сьогодні в Миколаєві також лунали вибухи. Згодом стало відомо, що рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик.

Читайте також:

Теги: вибух зброя діти війна виставка Чернігів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові місцеві чули вибухи
У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи (відео)
Сьогодні, 01:51
Причина вибуху в Миколаєві наразі невідома
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
Сьогодні, 11:58
Наразі точно не відомо, що саме сталося
У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)
Сьогодні, 14:25

Події в Україні

На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами
На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами
ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї
ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї
Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі
Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі
На Херсонщині ЗСУ знищили техніку окупантів, чути детонацію
На Херсонщині ЗСУ знищили техніку окупантів, чути детонацію
У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)
У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
155K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
137K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
73K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
31K
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає
11K
У Харкові прозвучали вибухи

Новини

Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту