Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі

На заході, що передбачав інтерактив для дітей, була експозиція з бойовою зброєю

Внаслідок вибуху в історичному центрі Чернігова постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається необхідна кваліфікована медична допомога», – зазначив він.

Очільник області також додав, що наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів, працюють слідчі. Винні будуть покарані, запевнив Чаус.

Нагадаємо, вдень 3 вересня у Чернігові біля художнього обласного музею імені Галагана, на Валу, пролунав вибух. За попередньою інформацією, біля музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Спочатку повідомлялося про двох поранених дітей. Пізніше стало відомо, що постраждали троє малюків.

Нагадаємо, сьогодні в Миколаєві також лунали вибухи. Згодом стало відомо, що рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик.