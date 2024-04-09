Москва і Київ обмінюються документами під час війни. Російський чиновник пояснив, як це відбувається
За версією Олексія Поліщука, канал комунікації використовують переважно для дипломатичного листування та передачі консульських документів
Російська та українська сторони використовують канал комунікацій у Мінську. Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук в інтерв'ю ТАСС.
В інтерв'ю Поліщука запитали, з якою метою Москва використовує канал зв'язку з Києвом через білоруську столицю і чи отримує російська сторона через нього якісь повідомлення чи сигнали від України.
За версією Олексія Поліщука, канал комунікації використовують переважно для дипломатичного листування та передачі консульських документів.
«Цей канал комунікацій є суто технічним. Він використовується для нотного листування та передачі документів, головним чином, правового та консульського характеру», – стверджує російський чиновник.
Нагадаємо, в Білорусі досі діє посольство України. Після звільнення посла України в Білорусі тимчасовим повіреним у справах України в Республіці Білорусь стала Тімуш Ольга.
До слова, у червні минулого року президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима. Кизима було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року.
18 квітня 2023 року його викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії
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