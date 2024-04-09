Москва і Київ обмінюються документами під час війни. Російський чиновник пояснив, як це відбувається

За словами російського чиновника, канал комунікацій між Україною і РФ є суто технічним

За версією Олексія Поліщука, канал комунікації використовують переважно для дипломатичного листування та передачі консульських документів

Російська та українська сторони використовують канал комунікацій у Мінську. Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук в інтерв'ю ТАСС.

В інтерв'ю Поліщука запитали, з якою метою Москва використовує канал зв'язку з Києвом через білоруську столицю і чи отримує російська сторона через нього якісь повідомлення чи сигнали від України.

За версією Олексія Поліщука, канал комунікації використовують переважно для дипломатичного листування та передачі консульських документів.

«Цей канал комунікацій є суто технічним. Він використовується для нотного листування та передачі документів, головним чином, правового та консульського характеру», – стверджує російський чиновник.

Нагадаємо, в Білорусі досі діє посольство України. Після звільнення посла України в Білорусі тимчасовим повіреним у справах України в Республіці Білорусь стала Тімуш Ольга.

До слова, у червні минулого року президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима. Кизима було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року.

18 квітня 2023 року його викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії