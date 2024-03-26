Перевозили нелегалів через кордон: польські прикордонники затримали п’ятьох українців

Кур’єрам загрожує тюремне ув’язнення до восьми років

Польські прикордонники впродовж трьох днів, 22-24 березня, затримали 10 кур’єрів, зокрема п’ятьох громадян України, які сприяли нелегальним мігрантам у перетині білорусько-польського кордону. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

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Так, у п’ятницю, 22 березня, було затримано громадянина України, який намагався перевезти нелегалів, що незаконно перетнули білорусько-польський кордон. Наступного дня затримано чотирьох кур’єрів – громадян України, Грузії та двох турків. Вони намагалися перевезти з польсько-білоруського кордону до Німеччини нелегальних мігрантів.

У неділю, 24 березня, затримано п’ятьох кур’єрів, серед яких троє громадян України, а також громадянин Киргизстану і громадянин Молдови. Вони приїхали автомобілями, аби забрати нелегальних мігрантів і перевезти їх далі на Захід.

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Як зазначається, кур’єрам загрожує тюремне ув’язнення до восьми років. Від початку року у Підляському відділі Прикордонної служби Польщі, зокрема, затримано 44 кур’єрів за спроби допомоги нелегалам потрапити до Європи з польсько-білоруського кордону.

За інформацією польських прикордонників, упродовж 22-24 березня на кордоні з Білоруссю зафіксовано 444 спроби нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, Польща готується до припинення транзиту українського зерна.

До слова, правоохоронні органи Польщі хочуть зміцнити свій кордон із Білоруссю. Планується будівництво спостережних веж заввишки близько 70 м.