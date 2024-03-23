ФСБ звинуватила Україну в причетності до теракту під Москвою. Розвідка відреагувала

Представник ГУР назвав звинувачення з боку російських спецслужб «брехнею і намаганням притягнути український слід»

Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує. Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов у коментарі rbc.ua.

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«Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця. Ці заяви ФСБ розраховані або на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Уявити собі, що після понад двох років повномасштабного вторгнення терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз силовиками, спецслужбами і власне військовими, я думаю, що тут коментарі зайві», – зазначив Юсов.

Він стверджує, що звинувачення ФСБ – це «брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займаються з перших хвилин, як цей теракт відбувався».

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Причетність ІДІЛ чи інших терористичних угруповань до теракту під Москвою представник ГУР коментувати не став.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Унаслідок стрілянини в «Крокус Сіті Холі» загинули щонайменше 93 людини. Ця цифра ще не остаточна.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.