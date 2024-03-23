Пропагандистка Симоньян знайшла «винних» у теракті під Москвою

Кількість жертв стрілянини в Підмосков'ї сягнула 143 осіб

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що вже й без результатів слідства знає, що в теракті у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» «винна Україна». Про це вона написала у своєму Telegram.

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Пропагандистка опублікувала відео допитів двох підозрюваних у нібито скоєнні тераку у «Крокус Сіті Холі». І буцімто, вона «вже знає імена виконавців і те, що вони співають на допитах».

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«І відразу стає очевидним, чому вчора амерські ЗМІ хором горлали, що це ІДІЛ. Тому що це не ІДІЛ», – робить «логічний висновок» Симоньян.

На її думку, виконавців теракту «підібрано так, щоб можна було переконати тупувату світову громадськість, що це ІДІЛ».

За традицією, пропагандистка скинула відповідальність за теракт на Україну. Симоньян стверджує, ніби напад організувала «злагоджена команда з кількох інших, також широко відомих, абревіатур». Яких саме – вона не уточнила.

Також вона додала, що кількість жертв теракту сягнула 143 осіб.

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Симоньян звинуватила в теракті під Москвою Україну скріншот із Telegram-каналу Маргарити Симоньян

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечує інформацію ФСБ про те, що нібито підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Хол» хотіли втекти в Україну.