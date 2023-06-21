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Чим займається посольство України в Білорусі? Соцмережі шоковані останньою подією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чим займається посольство України в Білорусі? Соцмережі шоковані останньою подією
Попри те, що білоруський диктатор Лукашенко відкрито підтримує Путіна, посольство України і досі діє в країни
фото: посольство України в Білорусі

Попри те, що Білорусь відкрито підтримує дії Росії, українське посольство завітало на «урочисте відкриття» виставки

У Білорусі відкрилася виставка автентичних українських рушників і народного одягу. Українські дипломати відвідали «урочистий захід» після того, як білоруський режим неодноразово підтримував російську військову агресію та допомагав росіянам знищувати українські землі.

На сторінці посольства зазначено, що 16 червня дипломати відвідали територію Білоруського державного музею архітектури та завітали на виставку майстрині народної творчості Галини Безбородко, яка народилася в Україні, але проживає у Білорусі. 

Чим займається посольство України в Білорусі? Соцмережі шоковані останньою подією фото 1

«На виставці, яку відвідали дипломати посольства України в Білорусі, представлені рушники з різних регіонів України, народний жіночий одяг, вишивані сорочки. Присутні мали можливість послухати розповідь співробітників музею, які познайомили відвідувачів виставки з історією представлених експонатів», – йдеться у повідомленні.

Українські дипломати відвідали виставку у Білорусі
Українські дипломати відвідали виставку у Білорусі
фото: посольство України в Білорусі

Така ініціатива українського посольства викликало обурення в мережі, адже з території Білорусі неодноразово здійснювалися обстріли України, а білоруський диктатор Олександр Лукашенко є одним із відданих посіпак Володимира Путіна. У коментарях до допису українці поцікавилися, чи варто посольству України взагалі продовжувати свою діяльність у Білорусі.

Користувачі соцмереж обурені, що українська національна спадщина представлена в білоруських музеях
Користувачі соцмереж обурені, що українська національна спадщина представлена в білоруських музеях
фото: посольство України в Білорусі
  • «Все з благими намірами, за для відновлення теплих та братерських відносин з дорогими сусідами. Наступний захід в Кремлі?»,
  • «Тобто Ви дійсно не розумієте, що коли в Україні війна і коли Білорусь на державному рівні підтримує нашого ворога, Ви йдете на цю виставку і ще й продаєте це як власні культурні здобутки? Серйозно?»,
  • «Нема більше де виставки робити? Наші території з Білорусі обстрілюють, а ми до них свою спадщину веземо, супер»;
  • «Білорусь почала разом з російськими покидьками війну, надавши свою територію для агресивного нападу, а також для здійснення бомбардувань нашої країни, президент цієї країни відкрито говорить про необхідність знищення нашої держави. Взагалі не зрозуміло, чому в нас досі не розірвано дипвідносини, а тут таке…»;
  • «Де наступна виставка? У Москві?!»
Реакція українців на допис посольства України в Білорусі
Реакція українців на допис посольства України в Білорусі
скріншот

Зазначимо, що посольство ніяк не прокоментувало обурення українців.

Нагадаємо, що лише нещодавно самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко лякав світ ядерними погрозами. За словами Лукашенка, усі гарячі конфлікти останніх десятиліть нібито почалися з «невгамовного бажання Заходу підкорити весь світ». Попри це білоруський диктатор пригрозив Україні та світу ядерною зброєю, а також заявив, що наміри українців перемогти Росію у війні – це «дурість». 

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Теги: Білорусь війна українці посольство виставка

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