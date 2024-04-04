«Лукашенку немає чим воювати, його техніка – це купа брухту» – польський генерал

Техніка, яку Білорусі надала Росія, потребує серйозного ремонту та також непридатна для бою

«Білоруська армійська техніка не в тому стані, щоб можна було розмірковувати про підготовку до війни»

Ексзаступник міністра оборони Польщі та колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак вважає, що боятися висловлювань Лукашенка про підготовку до війни не варто. Такі заяви абсолютно невиправдані, а озброєння білоруської армії є «купою металобрухту». Про це повідомляють Wiadomości.

Вальдемар Скшипчак вважає, що білоруська армійська техніка не в тому стані, щоб можна було розмірковувати про підготовку до війни.

«Насамперед треба знати, що частину своєї військової техніки йому (Олександру Лукашенку - ред.) довелося віддати російській армії», – пояснює польський офіцер.

За його словами, це сталося влітку 2022 року, після того, як велика кількість російської техніки була знищена на фронті в Україні.

«Росіяни просто забрали у нього техніку. Лукашенку зараз нема чим загрожувати. У нього залишилося трохи полагодженого металобрухту, який їздить біля кордону і шумить, наче це танкова армія», – вважає колишній командувач.

На думку Скшипчака, побоювання на даний момент «абсолютно невиправдані», а Польщі «потрібно буде години дві-три, щоб знищити цей металобрухт».

«Це просто купа брухту. Крім того, Лукашенко зараз не в змозі підготувати таку велику армію, як йому хотілося б. Просто нема на чому», – додав польський офіцер.

Техніка, яку Білорусі надала Росія, за словами офіцера, потребує серйозного ремонту та також непридатна для бою.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора