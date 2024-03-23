Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни

«Якщо це і зараз стане приводом для оголошення війни, то ми не будемо сторонніми спостерігачами» – Тихановська

Якщо теракт стане приводом для оголошення війни, то Білорусь не залишиться у ній стороннім спостерігачем. Таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

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«Сьогодні у концертному комплексі «Крокус Сіті хол» стався теракт, який нагадав мені про події на початку 2000-х. Захоплення «Норд-Осту», заручники у Беслані... Трагедія, яка і тоді виявилася приводом для війни. Якщо це і зараз стане приводом для оголошення війни, то ми не будемо сторонніми спостерігачами. Наразі масштабування війни означає пряму небезпеку для Білорусі, яку Росія зробить повноцінною учасницею своїх планів. Трагедія буде не по телевізору, ми дивитимемося прямо на неї», – пише Тихановська.

Вона висловила співчуття сім'ям та близьким загиблих. Та побажала здоров'я всім тим, хто постраждав.

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«Також я приєднуюсь до заклику мого заступника у Об'єднаному Перехідному Кабінеті @pavel_latushka. І прошу білорусів подбати про свою безпеку, уникати скупчень людей та уважно спостерігати за тим, що відбувається на території Білорусі, найближчим часом», - додала білоруська опозиціонерка.

Нагадаємо, Україні вдалося домовитися з Європейською комісією про обмеження імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі до країн – членів ЄС.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знову планує балотуватися на посаду президента країни.

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