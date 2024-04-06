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До чого готується Лукашенко? Воєнні експерти оцінили загрозу з півночі

Катерина Іванова
glavcom.ua
До чого готується Лукашенко? Воєнні експерти оцінили загрозу з півночі
Згурець: Заяви Лукашенка «пов'язані з його давньою традицією петляти, але не втягуватися у бойові дії»
фото: dpa-international.com

Експерти оцінили останні заяви білоруського диктатора

Аби наступати з Білорусі, росіяни потребуватимуть понад 100 тис. осіб, так як потрібно буде йти мінімум на трьох напрямках. Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь для «Главкома».

За словами Самуся, аби створити ілюзію підготовки до наступу з Білорусі, армія РФ має туди ввести від 50 тис. військових. І разом з цим демонструвати, що це угрупування буде нарощуватися. «Вони намагатимуться створювати таку ілюзію під виглядом якихось спільних навчань з білорусами, «щитів дружби» чи чогось такого, але дуже важко їм зараз це буде. Я не вірю в те, що росіяни зможуть імітувати наступ з якогось напряму», – вважає Михайло Самусь.

Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, теж акцентує увагу на низькій ймовірності наступу з Білорусі. На його думку, заяви Лукашенка містять політичних характер, і «пов'язані з давньою традицією Лукашенка петляти, але не втягуватися у бойові дії».

«Чисельність військового угрупування в Білорусі не збільшилася, російських військ там не додалося у порівнянні з періодом два роки тому, коли їх було близько 20 тис. осіб. Є лише білоруська армія, яка не готова воювати, і наш кордон, який на цій ділянці суттєво укріплений», – пояснив аналітик.

За словами Згурця, на кордоні України та Білорусі багато географічних перешкод як болота, ліси, через які дуже важко просуватися механізованими колонами. Залишається лише чернігівський напрямок, але, додає експерт, він вже був використаний, і «вдруге ця ставка не зіграє».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора. Коментуючи заяву Лукашенка, голова Міністерства закордонних справ Польщі відповів: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».

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Теги: Білорусь росіяни наступ Михайло Самусь озброєння кордон президент армія Олександр Лукашенко Сергій Згурець

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