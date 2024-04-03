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Польща прокоментувала заяву Лукашенка про підготовку до війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща прокоментувала заяву Лукашенка про підготовку до війни
Лукашенко неодноразово робив заяви про підготовку до конфронтації з країнами Балтії та Польщею
фото з відкритих джерел

Польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни. Про це повідомляє видання «Зеркало».

«Радослав Сікорський прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісту «Дзеркала» вдалося дізнатися у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів», – пише видання.

Коментуючи заяву Лукашенка, голова Міністерства закордонних справ Польщі відповів: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Зокрема, Лукашенко звинувачує Литву у «створенні військової загрози» та закликає білоруську армію готуватися до конфронтації з країнами Балтії та Польщею.

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Теги: Олександр Лукашенко Польща міністр війна Білорусь

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