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Зеленський звільнив посла України в Білорусі Кизима

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський звільнив посла України в Білорусі Кизима
У квітні Кизима викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь
фото: radiosvoboda

Ігоря Кізіма було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима. Відповідний указ глави держави опублікований на сайті Офісу президента.

«Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Білорусь», – йдеться у документі.

Ігор Кизим з 1996 по 2000 працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 – у Нігерії. З 2007 по 2011 – працював радником посольства України в Канаді. З грудня 2014 року був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

Кизима було призначено послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року.

18 квітня цього року його викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку Росії.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Служби безпеки у Хмельницькій області Тараса Цюцюру. Також глава держави звільнив голову Центру протидії дезінформації.

Теги: Білорусь Володимир Зеленський президент посол

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