У Кривому Розі арештували чоловіка, який утримував на ланцюгу семирічного хлопчика

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років

У Кривому Розі 24 липня у залі суду арештували чоловіка, який утримував на ланцюгу семирічного хлопчика. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

Дзержинським районним судом йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку вручено повідомлення про підозру за цими статтями. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські.

Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері. Цього ж дня чоловіка затримали.

Відомо, що 31-річна жінка разом з 30-річним цивільним чоловіком проживає у будинку два роки. Сусіди стверджують, що хлопчик тікав щонайменше тричі до своєї бабусі. Під час спілкування з правоохоронцями хлопчик розповів, що вітчим постійно лупцює його, від побоїв його не може захистити навіть мама.

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