Віткофф запропонує Путіну особисту зустріч із Зеленським і Трампом – Politico

Переговори Віткоффа з російською стороною можуть прокласти шлях до зустрічі на рівні лідерів

Переговори лідерів можуть стати першим таким самітом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф запропонує російському диктатору Володимиру Путіну провести тристоронню зустріч із президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

За даними видання, Віткофф вирушить до Росії в середу, 21 жовтня, щоб обговорити пропозиції щодо мирного врегулювання війни. Серед них – можливість безпосередніх переговорів трьох лідерів.

Ідею такої зустрічі оголосили після переговорів Зеленського та Віткоффа в Норвегії у вівторок, 20 жовтня. Зустріч відбулася за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який приймав переговори.

Стьоре підтвердив, що американський посланець має прибути до Санкт-Петербурга для зустрічі з російським керівництвом. Він пояснив, що Віткофф передасть ідеї, напрацьовані під час переговорів у Норвегії, а також пропозиції американських та європейських партнерів.

«Ми сьогодні провели, я б сказав, хороші й конструктивні переговори – необхідні після подій минулого тижня», – заявив норвезький прем’єр. За його словами, переговори Віткоффа з російською стороною можуть прокласти шлях до зустрічі на рівні лідерів.

Як зазначає видання, тристоронній саміт Трампа, Зеленського та Путіна став би першим таким форматом переговорів від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Після переговорів у Норвегії Зеленський заявив, що зустріч була позитивною. За його словами, питання майбутнього українських територій можуть обговорювати лише лідери держав.

Президент України також наголосив, що будь-яка мирна угода має передбачати реальні гарантії безпеки. Крім того, Україна повинна брати безпосередню участь у розробці домовленостей, інакше вони не будуть прийнятними для Києва.

Попередні спроби організувати особисту зустріч Путіна із Зеленським не дали результату. Нещодавно Кремль наполягав, що така зустріч може відбутися лише в Москві. Чи погодиться російський лідер на запропонований тристоронній формат, наразі невідомо.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами напрацювала ідеї для досягнення миру, які Сполучені Штати мають донести до російської сторони. Наступним кроком стане поїздка спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії.