Міністр оборони пояснив, як Україна бореться з реактивними дронами та який «сюрприз» готують росіяни далі

За даними Хмари, ворог перейшов до виробництва реактивних дронів зі швидкістю 800 км

Україна розвиває багаторівневу систему протиповітряної оборони, щоб протидіяти різним типам російських повітряних загроз, зокрема реактивним безпілотникам. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Протидія повітряним загрозам будується за принципом багаторівневої системи. Одного типу засобів для захисту неба недостатньо. Такий захист складається з декількох ешелонів. Це ЗРК, ПЗРК, турелі, системи РЕБ, екіпажі з дронами-перехоплювачами, «мала ППО». Ці засоби доповнює авіаційна компонента, серед яких літаки Mirage та F-16», – пояснив міністр.

Хмара зауважив, що одночасно Міноборони працює над забезпеченням війська дронами-перехоплювачами, авіацією та боєприпасами до неї, зенітними ракетними й артилерійськими комплексами, турелями, засобами РЕБ та іншими рішеннями. Він наголосив, що важливо планувати на кілька кроків уперед і мати достатній запас необхідного озброєння.

«Ми також знаємо, які рішення Росія розвиває, це стосується реактивних дронів зі швидкістю 800 км. Працюємо і над пошуком протидії наступному поколінню загроз. Відповідні задачі – надати пропозиції і прототипи – поставлені виробникам, ОПК», – зазначив Хмара.

За словами міністра, ефективність протидії звичайним «шахедам» уже перевищує 90%, тоді як основним викликом залишаються реактивні безпілотники, для перехоплення яких потрібні засоби з іншою швидкістю. Він підкреслив, що Україна вже має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти таких цілей. Зокрема, один із підрозділів під час бойового застосування п’яти перехоплювачів «Барс» знищив п’ять повітряних цілей, продемонструвавши 100% результативність.

Міністр додав, що наразі цей досвід вивчають і масштабують, залучаючи до роботи додаткових фахівців та підрозділи. «Завдання – підвищувати загальний відсоток знищення реактивних безпілотників і швидко масштабувати рішення, які підтверджують ефективність у бойових умовах», – сказав він.

«Також уже є результати застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних БпЛА. Їх кількість на нашому озброєнні вже вимірюється сотнями. Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності. Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах», – підсумував очільник Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вперше успішно збили російські реактивні безпілотники за допомогою роботизованих турелей. Ці системи використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту для автоматичного виявлення і супроводу повітряних цілей.