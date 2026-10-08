Зеленський пообіцяв відповідь Росії за удар по Краматорську

Президент: Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це

Президент України Володимир зеленський відреагував на російський удар по пасажирському автобусу в Краматорську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 30 людей загинули, і, на жаль, кількість може зрости. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалось упізнати через тяжкість отриманих травм. Мої співчуття всім рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

❗️ У Краматорську росія вдарила по двох маршрутках - 30 людей загинули. Частину загиблих досі не вдалось упізнати через тяжкість отриманих травм, - Зеленський Ще 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки, автомобілі. "Цей удар не залишиться без нашої відповіді", - наголосив президент України. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський уточнив, що загалом 18 людей поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки, автомобілі.

«Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна памʼять загиблим», – наголосив глава України.

Нагадаємо, російські війська 8 жовтня завдали удару по пасажирському автобусу в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей, ще десятки зазнали поранень. Рятувальники продовжують пошукові роботи, а інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, у Краматорську та Слов'янську Донецької області буде зупинено роботу громадського транспорту через різке погіршення безпекової ситуації. Відповідне розпорядження міським військовим адміністраціям дав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.