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З російського полону повернувся чоловік депутатки Самарівської райради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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З російського полону повернувся чоловік депутатки Самарівської райради
Ренат потрапив у полон під час оборони Маріуполя
фото: Анастасія Андріївна Грановська/Facebook

На повернення захисника вдома чекали дружина та їхня донька

Під час сьогоднішнього обміну полоненими вдалося повернути чоловіка депутатки Самарівської районної ради на Дніпропетровщині Анастасії Грановської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на експрезидента Петра Порошенка.

«Ренат – морський піхотинець, що потрапив у полон під час героїчної оборони Маріуполя. І пробув у російських катівнях понад чотири роки. Увесь цей час уся родина ЄС жила від звістки до звістки. Настя не дозволяла ні собі та нікому іншому зупинитися чи звикнути до його відсутності. Стукала в усі двері та говорила про нього вголос, щоб його ім’я не загубилось серед тисяч інших. Вона чекала так, як уміють чекати лише ті, хто по-справжньому любить», – йдеться у дописі.

Зазначається, що на повернення захисника вдома чекали дружина Анастасія та їхня донька Маринка, яка востаннє бачила тата, коли їй було лише 10 місяців.

«Їхня донечка Маринка останній раз бачила тата лише у 10 місяців. Через військову службову, постійний захист української землі Ренат не зміг бути з нею ні коли вона сказала перше слово, ні коли зробила перший крок. Через захист Маріуполя, 4,5 роки російського полону Ренат не зміг повести доньку на першу шкільну лінійку. Але тепер вона нарешті зможе обійняти його вдома», – додав експрезидент.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року. Серед повернутих додому захисників є азовці.

До слова, Дмитро Лубінець повідомив, що обмін є історичним, адже вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових.

Як повідомлялося, звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що серед українських військових, яких повернули додому під час обміну 23 жовтня, був Олександр Щербаков. Він перебував із Хилюком в одній камері в російському полоні.

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Теги: війна військові обмін полоненими обмін

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