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Вбивця п'яти військових на Харківщині розповів, що ховався у вуличному туалеті

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Вбивця п'яти військових на Харківщині розповів, що ховався у вуличному туалеті
Також злочинець зізнався, що саме він скоїв вбивства
фото: СБУ

На допиті росіянин заявив, що залишив автомат і рюкзак біля вбиральні, де провів ніч після злочину

Росіянин, який зізнався у вбивстві українських військових на Харківщині, розповів під час допиту, як переховувався у вуличному туалеті. За його словами, там він провів ніч, а поруч залишив автомат і рюкзак із речами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео допиту злочинця.

Під час допиту чоловік пояснив, що сховався у вбиральні у дворі біля будинку. Він стверджував, що неподалік залишив чорний рюкзак, у якому були два енергетичні напої, мобільний телефон і зарядний кабель. Там само, за його словами, лежав автомат.

На запитання про загиблих чоловік спочатку заявив, що вбив чотирьох людей. Водночас він припустив, що міг бути причетний до загибелі ще одного військового.

Чоловік також розповів, що до потрапляння в Україну відбував покарання в Росії. За його словами, він провів за ґратами сім років і п’ять місяців, а згодом його відправили на війну. Спочатку він заперечував, що служив у війську, але під час допиту визнав, що був залучений до бойових дій.

Наприкінці розмови росіянин заявив, що прямував до Харкова, де планував жити та шукати можливість заробити гроші.

Варто нагадати, що правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві п'ятьох військовослужбовців 72-ї бригади Збройних сил України в селі Момотове Харківської області. Ним виявився 36-річний громадянин Росії, уродженець Санкт-Петербурга, який служив у 1009-му мотострілецькому полку російської армії. Чоловіка також перевіряють на причетність до вбивства місцевого жителя. 

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Теги: Харківщина кримінал війна росіяни ЗСУ

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