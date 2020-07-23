У Бердянську Сovid-19 виявили у виховательки. Дитсадок закрили на карантин



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Фото ілюстративне

Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні

У Бердянську Запорізької області на два тижні закрили дитсадок №20 «Червоний капелюшок». Причина – у виховательки підтвердили коронавірус.

Про це пише сайт «Бердянськ 24».

«Сьогодні у другій половині дня надійшли результати ПЛР-дослідження, які підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у виховательки дитячого садку №20 «Червоний капелюшок», – зазначає видання.

За інформацією відділу освіти для проведення протиепідемічних заходів, направлених на недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби, з 24 липня заклад тимчасово не буде працювати.

Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні.

Нагадаємо, цього тижня у Бердянську посилили карантин.

Як відомо, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Також стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.