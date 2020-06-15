  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус виявлено серед персоналу ще трьох дитсадків Києва

    • Розсилка
    Коронавірус виявлено серед персоналу ще трьох дитсадків Києва

    Всі три садки не працювали

    Серед персоналу ще трьох дитячих садків Києва виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на Covid-19. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей. Зокрема, у дитсадку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку №495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції. Усі три садочки місто поки не відкриє», - наголосив Кличко.

    Раніше повідомлялося, що у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу. Так, у садочку №668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. У Шевченківському районі в результаті перевірки персоналу в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Нагадаємо, станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин дитячий садок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ