Коронавірус виявлено серед персоналу ще трьох дитсадків Києва



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Всі три садки не працювали

Серед персоналу ще трьох дитячих садків Києва виявили хворих на коронавірус або людей з підозрою на Covid-19. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Всі три садки не працювали, але готувалися до відкриття і прийому дітей. Зокрема, у дитсадку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садку №495 Шевченківського району - підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури. А в закладі № 651 у Солом’янському районі виявили, що в музичного керівника садочка захворіла вся родина. Тобто, ця жінка – контактна особа. Вона тепер – на самоізоляції. Усі три садочки місто поки не відкриє», - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу. Так, у садочку №668 в Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. У Шевченківському районі в результаті перевірки персоналу в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали.

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Нагадаємо, станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.