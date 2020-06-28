У Львові компанія влаштувала масову бійку зі стріляниною (відео)



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На місці бійки поліцейські вилучили кілька гільз Фото поліції

Свідки повідомили, що в бійці взяли участь близько 20 осіб

У Львові в ніч на 28 червня компанія влаштувала масову бійку зі стріляниною.

Про це повідомляє «Варта1».

Близько 01:50 в поліцію надійшло повідомлення про масову бійку на вулиці Володимира Великого, 53.

Свідки повідомили, що в бійці взяли участь близько 20 осіб та були чутні постріли.

Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей, між якими тривала суперечка.

Як з’ясувалося, чоловік побив хлопця, який під час конфлікту, захищаючись, відкрив стрілянину з пістолета. До конфлікту приєдналися інші люди.

Нападник поранений, його життю нічого не загрожує.

Госпіталізовано двох людей – побитого хлопця та нападника.

На місці події працювали патрульні поліцейські. Слідчі вилучили гільзи.

Нагадаємо, 27 червня у Вишневому Київської області місцевий житель влаштував стрілянину з травматичної зброї, поранивши людину. Зловмисник нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомлялося, за стрілянину в Броварах, що сталася 29 травня між двома угрупованнями через розподіл пасажиропотоку, до відповідальності притягнуть 45 осіб, однак п’ять із них досі в розшуку.

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