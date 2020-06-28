На пляжі в Одеській області позеленіла вода: фото



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На пляжі в Одеській області позеленіла вода Фото: Думская

У Мережі показали світлини із пляжу

В Одеській області морська вода на одному з пляжів значно забруднена. Її колір навіть змінив забарвлення і став темно-зеленим.

Відповідні світлини поширило видання «Думская» у своєму Telegram.

Як зазначається, йдеться про Фонтанку (село, розташоване від Одеси у бік Миколаєва на відстані 18.7км - ред.). У дописі до оприлюднених фото вказується, що вода масляниста.

Однак, можна припустити, що це наслідки цвітіння води.

Зазначимо, що нещодавно обласний лабораторний центр МОЗ, посилаючись на результати дослідження, заявив, що морська вода на всіх пляжах Одеси та області не відповідає нормативам за мікробіологічними показниками.

Тому фахівці рекомендують утриматись туристам від купання в морі, щоб запобігти захворюванням, які передаються через воду.

Водночас, у ЦГЗ радять під час відпочинку на пляжах в умовах пандемії дотримуватися дистанції, не обмінюватися речами з іншими людьми: рушниками, захисними окулярами, іграшками, а людям, які старші 60 років, рекомендують не відвідувати пляжі.

До слова, опівдні 26 червня на трасі Київ-Одеса утворилася масштабна пробка. Так, як пишуть очевидці у соцмережах, на під‘їздах до Одеси утворився корок на 30 кілометрів. Поки більшість напрямків для турів вихідного дня Європою залишаються зачиненими через карантин, наші громадяни вирішили ще з п’ятниці відправитися у бік Одеси до Чорного моря.