На деокупованій Харківщині виявлено ще одну катівню (фото)

Під час окупації Козачої Лопані загарбники створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню

Рашисти катували людей у підвалі так званої «народної міліції» смт Козача Лопань

У звільненому від російських загарбників селищі Козача Лопань на Харківщині правоохоронці виявили катівню. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої «народної міліції» смт Козача Лопань», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили десять катівень на звільнених територіях Харківщини. Жінок принижували. Чоловіків катували струмом, оголені дроти намотували на руки, підключали до відповідних пристроїв. Загарбники тортурами намагалися дізнатися інформацію про дислокацію українських військ, можливі ДРГ і «сплячі» групи на захоплених територіях, а також про учасників АТО.