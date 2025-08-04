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На Дніпропетровщині через обстріли росіян постраждали люди, серед них немовля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Дніпропетровщині через обстріли росіян постраждали люди, серед них немовля
Під ударом окупантів уночі були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чотиримісячна дівчинка перебуває у важкому стані

До пізнього вечора та вранці 4 серпня російська терористична армія продовжувала атакувати Нікопольщину. Окупанти били FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними влади, під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Внаслідок чого поранені троє людей: чотиримісячна дівчинка – «важка». Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості.

За уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство. Оборонці неба знищили над областю два безпілотники, повідомили в ПвК.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Одесі. Близько 02:05 міський голова Одеси повідомив про вибухи. За його словами, «шахеди» були помічені в центральній частині міста та в районі Пересипу.

Раніше у ніч на 31 липня російські загарбники атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах.

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Теги: війна Дніпропетровщина

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