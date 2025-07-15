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Каллас назвала кількість хімічних атак РФ проти України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Каллас назвала кількість хімічних атак РФ проти України
Каллас: Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася
фото: Philippe STIRNWEISS/ EP

Естонія: Росія застосувала хімічну зброю проти України щонайменше 9000 разів, нарощуючи використання

Росія застосувала хімічну зброю проти України щонайменше 9 тис разів з початку повномасштабного вторгнення, і зараз нарощує її використання. Таку заяву зробила Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас посилаючись на звіти німецької та нідерландської розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Оскільки розвідувальні служби заявляють про посилення цієї ситуації, я вважаю, що це [застосування Росією хімічної зброї] викликає велике, велике занепокоєння», – зазначила Кая Каллас. «Це показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася. І, знаєте, це справді… нестерпно».

Більшість країн світу, включно з Росією, підписали міжнародну конвенцію 1993 року, яка забороняє використання, виробництво, розробку або накопичення хімічної зброї. Росія є однією з 65 країн, які не лише підписали, а й ратифікували Конвенцію про хімічну зброю. Незважаючи на це, за даними розвідки, Москва систематично порушує свої міжнародні зобов'язання.

Нагадаємо, Чеська Республіка не братиме участь в ініціативі президента США Дональда Трампа, згідно з якою європейські союзники мали б купувати зброю у США для подальшої передачі її Україні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

До слова, Російський диктатор Володимир Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але тільки за умови, що офіційний Київ перед цим капітулює. Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для The Kyiv Independent.

Під час інтерв'ю його запитали, чи ведуться зараз переговори про нову зустріч між Україною і Росією в рамках делегацій, на що Кислиця сказав, що цей формат себе практично вичерпав, якщо тільки делегація РФ не отримає чергового мандата від Путіна.

 

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Теги: хімічна зброя росія Україна війна

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