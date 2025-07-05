Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні

У Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається

Росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку

У Дніпропетровській області немає боїв Сил оборони України проти російських окупантів. Водночас бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» Віктора Трегубова в телеефірі.

«У Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області», – заявив Трегубов.

Водночас він додав, що наразі з цього приводу є багато запитань. Адже РФ дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.

За словами речника ОСУВ «Хортиця», росіяни найперше намагаються прорватися на Покровському напрямку. Також ворог тисне в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Трегубов додав, що триває активний наступ на Лиманському напрямку, збільшено тиск РФ на Куп'янському, і в Харківській області в районі міста Вовчанськ.

Крім того, продовжуються атаки на Краматорському, Сіверському напрямках, і тривають бої в Торецьку.

«Нове – два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю російську літню кампанію – на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності», – резюмував Трегубов.

Нагадаємо, у соцмережах поширилися повідомлення, що нібито російські загарбники зайшли у перше село на Дніпропетровщині – Дачне. Генштаб заявив, що заяви про нібито захоплення Дачного не відповідають дійсності. Їх ширять пропагандисти.

«Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області», – заявили в Генштабі ЗСУ.

Раніше речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов також підтвердив, що прориву росіян на територію Дніпропетровської області не було.