Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні
У Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку

У Дніпропетровській області немає боїв Сил оборони України проти російських окупантів. Водночас бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» Віктора Трегубова в телеефірі.

«У Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області», – заявив Трегубов.

Водночас він додав, що наразі з цього приводу є багато запитань. Адже РФ дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.

За словами речника ОСУВ «Хортиця», росіяни найперше намагаються прорватися на Покровському напрямку. Також ворог тисне в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Трегубов додав, що триває активний наступ на Лиманському напрямку, збільшено тиск РФ на Куп'янському, і в Харківській області в районі міста Вовчанськ.

Крім того, продовжуються атаки на Краматорському, Сіверському напрямках, і тривають бої в Торецьку.

«Нове – два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю російську літню кампанію – на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності», – резюмував Трегубов.

Нагадаємо, у соцмережах поширилися повідомлення, що нібито російські загарбники зайшли у перше село на Дніпропетровщині – Дачне. Генштаб заявив, що заяви про нібито захоплення Дачного не відповідають дійсності. Їх ширять пропагандисти.

«Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області», – заявили в Генштабі ЗСУ.

Раніше речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов також підтвердив, що прориву росіян на територію Дніпропетровської області не було.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина ворог наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку війни втратила 10970 танків
Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 червня, 07:01
Ситуація на фронті 28 червня
Лінія фронту станом на 28 червня. Зведення Генштабу
28 червня, 22:55
Стратегічне село. Угруповання «Харків» повідомило, що насправді відбувається в Дворічній
Стратегічне село. Угруповання «Харків» повідомило, що насправді відбувається в Дворічній
13 червня, 13:16
Чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину? Зеленський оприлюднив дані, озвучені на Ставці
Чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину? Зеленський оприлюднив дані, озвучені на Ставці
14 червня, 13:51
Маніфестація, організована Об’єднанням українців у Франції
Росіяни у Франції влаштовують акції протесту проти ТЦК і Зеленського
15 червня, 18:11
Рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві
Ракетний удар по багатоповерхівці у Києві: щонайменше п'ятеро зниклих безвісти
17 червня, 09:26
9М728 до моменту відділення розгінного двигуна та розкриття крил
РФ почала встановлювати в «Іскандери» 16-елементну «Комета-М»
17 червня, 19:25
Сибіга озвучив задачу від Зеленського
Зеленський змінить керівників деяких посольств
21 червня, 20:58
РФ атакувала місто Сміла
РФ атакувала Україну безпілотниками й ракетами: які регіони потрапили під атаку
29 червня, 08:27

Події в Україні

Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів
Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів
Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні
Чи йдуть бої на Дніпропетровщині? ЗСУ повідомили про ситуацію в регіоні
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
Росія підняла в повітря МіГи: тривога лунала по всій Україні
Росія підняла в повітря МіГи: тривога лунала по всій Україні
Росія атакувала Старокостянтинів «Кинджалами»
Росія атакувала Старокостянтинів «Кинджалами»
ЗСУ вдруге за літо атакували російський завод, що виготовляє компоненти для «Шахедів»
ЗСУ вдруге за літо атакували російський завод, що виготовляє компоненти для «Шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
22K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
16K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
12K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
9189
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua